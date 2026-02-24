Inter förlorade mot Bodö/Glimt i 16-delsfinal i Champions League

Seger för Bodö/Glimt – 5–2 totalt

Håkon Evjen avgjorde för Bodö/Glimt

Andra raka segern för Bodö/Glimt

Inter lyckades inte besegra Bodö/Glimt på hemmaplan i andra matchen i 16-delsfinal i Champions League. Matchen slutade 1–2 till Bodö/Glimt, vilket betyder att Bodö/Glimt står som segrare med totala resultatet 5–2.

Inter–Bodö/Glimt – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 58:e minuten innan Jens Petter Hauge gav Bodö/Glimt ledningen. I den 72:a minuten ökade Håkon Evjen ledningen framspelad av Jens Petter Hauge. Alessandro Bastoni reducerade för Inter i 77:e minuten. Men mer än så orkade Inter inte med.

Inter–Bodö/Glimt 1–2 (0–0), 2–5 totalt

16-delsfinal i Champions League

Mål: 0–1 (58) Jens Petter Hauge, 0–2 (72) Håkon Evjen (Jens Petter Hauge), 1–2 (77) Alessandro Bastoni.

Varningar, Bodö/Glimt: Jostein Gundersen.