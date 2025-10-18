Prenumerera

Inter ny serieledare efter seger mot Roma

  • Fjärde raka segern för Inter

  • Roma nu tredje, Inter på första plats

  • Inter höll tätt bakåt

Inter slog Roma med 1–0 (1–0) på bortaplan och kan nu fira att laget är ny serieledare i Serie A efter sju spelade matcher, på samma poäng som Napoli. Roma ligger på tredje plats i tabellen.

Segermålet för Inter stod Ange Bonny för efter sex minuter.

Inter tog sin fjärde seger i rad i serien medan Roma efter tre raka segrar nu förlorade.

Ange Bonny gjorde matchvinnande målet

Det här var Inters andra uddamålsseger.

Den 4 april möts lagen återigen.

Nästa motstånd för Inter är Napoli. Lagen möts lördag 25 oktober 18.00.

Roma–Inter 0–1 (0–1)

Serie A

Mål: 0–1 (6) Ange Bonny.

Varningar, Roma: Evan Ndicka, Tommaso Baldanzi, Mario Hermoso, Jan Ziolkowski. Inter: Lautaro Martinez, Henrikh Mkhitaryan, Petar Sucic.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Roma: 3-0-2

Inter: 4-0-1

Nästa match:

Inter: Napoli, borta, 25 oktober

