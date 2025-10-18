Inter ny serieledare efter seger mot Roma

Fjärde raka segern för Inter

Roma nu tredje, Inter på första plats

Inter höll tätt bakåt

Inter slog Roma med 1–0 (1–0) på bortaplan och kan nu fira att laget är ny serieledare i Serie A efter sju spelade matcher, på samma poäng som Napoli. Roma ligger på tredje plats i tabellen.

Segermålet för Inter stod Ange Bonny för efter sex minuter.

Inter tog sin fjärde seger i rad i serien medan Roma efter tre raka segrar nu förlorade.

Ange Bonny gjorde matchvinnande målet

Det här var Inters andra uddamålsseger.

Den 4 april möts lagen återigen.

Nästa motstånd för Inter är Napoli. Lagen möts lördag 25 oktober 18.00.

Roma–Inter 0–1 (0–1)

Serie A

Mål: 0–1 (6) Ange Bonny.

Varningar, Roma: Evan Ndicka, Tommaso Baldanzi, Mario Hermoso, Jan Ziolkowski. Inter: Lautaro Martinez, Henrikh Mkhitaryan, Petar Sucic.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Roma: 3-0-2

Inter: 4-0-1

Nästa match:

Inter: Napoli, borta, 25 oktober