Inter ny serieledare efter seger mot Roma
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Inter slog Roma med 1–0 (1–0) på bortaplan och kan nu fira att laget är ny serieledare i Serie A efter sju spelade matcher, på samma poäng som Napoli. Roma ligger på tredje plats i tabellen.
Segermålet för Inter stod Ange Bonny för efter sex minuter.
Inter tog sin fjärde seger i rad i serien medan Roma efter tre raka segrar nu förlorade.
Ange Bonny gjorde matchvinnande målet
Det här var Inters andra uddamålsseger.
Den 4 april möts lagen återigen.
Nästa motstånd för Inter är Napoli. Lagen möts lördag 25 oktober 18.00.
Roma–Inter 0–1 (0–1)
Serie A
Mål: 0–1 (6) Ange Bonny.
Varningar, Roma: Evan Ndicka, Tommaso Baldanzi, Mario Hermoso, Jan Ziolkowski. Inter: Lautaro Martinez, Henrikh Mkhitaryan, Petar Sucic.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Roma: 3-0-2
Inter: 4-0-1
Nästa match:
Inter: Napoli, borta, 25 oktober
Den här artikeln handlar om: