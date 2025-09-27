Inter tog bortaseger mot Cagliari

Inter vann med 2–0 mot Cagliari

Lautaro Martinez avgjorde för Inter

Andra raka segern för Inter

Inter tog greppet om bortamatchen mot Cagliari redan före paus. Och i andra halvlek utökades 1–0-ledningen och lördagens match i Serie A slutade 2–0.

Cagliari–Inter – mål för mål

Inter tog en tidig ledning. Lautaro Martinez slog till, redan i nionde minuten. Och med åtta minuter kvar att spela ökade Inter ledningen genom Francesco Pio Esposito. Det fastställde slutresultatet till 0–2.

Cagliari har två vinster, en oavgjord och två förluster och 5–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Inter har tre vinster och två förluster och 13–7 i målskillnad.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Inter med 3–1.

Lagen möts igen 19 april.

Cagliari tar sig an Udinese i nästa match borta söndag 5 oktober 12.30. Inter möter Cremonese hemma lördag 4 oktober 18.00.

Cagliari–Inter 0–2 (0–1)

Serie A

Mål: 0–1 (9) Lautaro Martinez, 0–2 (82) Francesco Pio Esposito.

Varningar, Inter: Nicolo Barella, Carlos Augusto.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Cagliari: 2-1-2

Inter: 3-0-2

Nästa match:

Cagliari: Udinese, borta, 5 oktober

Inter: Cremonese, hemma, 4 oktober