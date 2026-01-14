Inter tog ny seger mot favoritmotståndet

Inter segrade – 1–0 mot Lecce

Inters sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Francesco Pio Esposito matchvinnare för Inter

Inter fortsätter att ha det lätt mot Lecce i Serie A. På onsdagen vann Inter på nytt – den här gången med 1–0 (0–0) hemma på Giuseppe Meazza. Det var Inters sjunde raka seger mot Lecce.

Francesco Pio Esposito blev matchhjälte efter 78 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.

Det här var tionde gången den här säsongen som Inters målvakter höll nollan.

Segern var Inters sjunde på de senaste åtta matcherna.

Inter–Lecce – mål för mål

Det här betyder att Inter är kvar i serieledning och Lecce stannar på 17:e plats, i serien.

Den 22 februari möts lagen återigen, då på Stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare.

I nästa match möter Inter Udinese borta på lördag 17 januari 15.00. Lecce möter Milan söndag 18 januari 20.45 borta.

Inter–Lecce 1–0 (0–0)

Serie A, Giuseppe Meazza

Mål: 1–0 (78) Francesco Pio Esposito.

Varningar, Inter: Marcus Thuram, Luis Henrique. Lecce: Danilo Veiga.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Inter: 4-1-0

Lecce: 0-1-4

Nästa match:

Inter: Udinese, borta, 17 januari 15.00

Lecce: Milan, borta, 18 januari 20.45