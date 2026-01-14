Inter tog ny seger mot favoritmotståndet
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Inter segrade – 1–0 mot Lecce
- Inters sjunde seger på de senaste åtta matcherna
- Francesco Pio Esposito matchvinnare för Inter
Inter fortsätter att ha det lätt mot Lecce i Serie A. På onsdagen vann Inter på nytt – den här gången med 1–0 (0–0) hemma på Giuseppe Meazza. Det var Inters sjunde raka seger mot Lecce.
Francesco Pio Esposito blev matchhjälte efter 78 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.
Det här var tionde gången den här säsongen som Inters målvakter höll nollan.
Segern var Inters sjunde på de senaste åtta matcherna.
Inter–Lecce – mål för mål
Det här betyder att Inter är kvar i serieledning och Lecce stannar på 17:e plats, i serien.
Den 22 februari möts lagen återigen, då på Stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare.
I nästa match möter Inter Udinese borta på lördag 17 januari 15.00. Lecce möter Milan söndag 18 januari 20.45 borta.
Inter–Lecce 1–0 (0–0)
Serie A, Giuseppe Meazza
Mål: 1–0 (78) Francesco Pio Esposito.
Varningar, Inter: Marcus Thuram, Luis Henrique. Lecce: Danilo Veiga.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Inter: 4-1-0
Lecce: 0-1-4
Nästa match:
Inter: Udinese, borta, 17 januari 15.00
Lecce: Milan, borta, 18 januari 20.45
Den här artikeln handlar om: