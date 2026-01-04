Inter upp i topp efter seger mot Bologna

Inter vann med 3–1 mot Bologna

Inters åttonde seger på de senaste nio matcherna

Lautaro Martinez matchvinnare för Inter

Inter slog Bologna hemma med 3–1 (1–0) och är ny serieledare i Serie A efter 17 spelade matcher, en poäng före Milan. Bologna ligger på sjunde plats i tabellen.

I och med detta har Inter hela fem raka segrar i Serie A.

Inter–Bologna – mål för mål

Inter tog ledningen i 39:e minuten genom Piotr Zielinski på pass av Lautaro Martinez.

Direkt efter pausen ökade Lautaro Martinez Inters ledning.

I den 74:e minuten ökade Marcus Thuram ledningen ytterligare.

Med sju minuter kvar att spela reducerade Bologna genom Santiago Castro efter förarbete av Charalambos Lykogiannis. Mer än så blev det dock inte för Bologna.

Lagen möts på nytt på Stadio Renato Dell’Ara den 24 maj.

Onsdag 7 januari spelar Inter borta mot Parma 20.45 och Bologna mot Atalanta hemma 18.30 på Stadio Renato Dell’Ara.

Inter–Bologna 3–1 (1–0)

Serie A, Giuseppe Meazza

Mål: 1–0 (39) Piotr Zielinski (Lautaro Martinez), 2–0 (48) Lautaro Martinez, 3–0 (74) Marcus Thuram, 3–1 (83) Santiago Castro (Charalambos Lykogiannis).

Varningar, Inter: Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, Alessandro Bastoni. Bologna: Martin Vitik, Charalambos Lykogiannis, Jonathan Rowe.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Inter: 5-0-0

Bologna: 0-2-3

Nästa match:

Inter: Parma, borta, 7 januari 20.45

Bologna: Atalanta, hemma, 7 januari 18.30