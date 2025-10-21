Inter vann klart mot Union Saint-Gilloise

Union Saint-Gilloise nu 23:e, Inter på andra plats

Inter höll nollan

Fyra raka mål för Inter

Redan i första halvlek tog Inter greppet om bortamatchen mot Union Saint-Gilloise på tisdagen. Och i andra halvlek utökades 2–0-ledningen och matchen i Champions League slutade 4–0.

Resultatet betyder också att Inter har hållit nollan i tre matcher i rad.

Denzel Dumfries matchvinnare för Inter

Gästerna Inter tog ledningen i minut 41 genom Denzel Dumfries.

Lautaro Martinez stod för den utökade ledningen med sitt mål på tilläggstid i första halvleken. Direkt efter pausen ökade Hakan Calhanoglu Inters ledning på straff.

Francesco Pio Esposito också 0–4 i 76:e minuten.

Union Saint-Gilloise ligger på 23:e plats i tabellen efter matchen medan Inter ligger på andra plats.

Nästa motstånd för Inter är Kairat. Lagen möts onsdag 5 november 21.00 på Giuseppe Meazza.

Union Saint-Gilloise–Inter 0–4 (0–2)

Champions League

Mål: 0–1 (41) Denzel Dumfries, 0–2 (45) Lautaro Martinez, 0–3 (53) Hakan Calhanoglu, 0–4 (76) Francesco Pio Esposito.

Varningar, Union Saint-Gilloise: Rob Schoofs. Inter: Stefan de Vrij.

Nästa match:

Inter: FK Kairat Almaty, hemma, 5 november