Inter vann mot Cremonese

Inter vann med 4–1 mot Cremonese

Ange Bonny avgjorde för Inter

Tredje raka segern för Inter

I första halvlek tog Inter greppet om hemmamatchen mot Cremonese på lördagen. Och i andra halvlek utökades 2–0-ledningen och matchen i Serie A slutade 4–1.

Roma nästa för Inter

Inter tog en tidig ledning när Lautaro Martinez gjorde målet på pass av Ange Bonny redan i sjätte minuten.

I 38:e minuten gjorde Inter 2–0 när Ange Bonny fick träff framspelad av Federico Dimarco. I 55:e minuten slog Federico Dimarco till och gjorde 3–0.

Nicolo Barella slog till med en dryg halvtimme kvar att spela och ökade ledningen för Inter.

Reduceringen till 4–1 kom i matchens absoluta slutskede, med tre minuter kvar att spela när Federico Bonazzoli slog till och gjorde mål för Cremonese på pass av Jari Vandeputte. Mer än så blev det dock inte för Cremonese.

Inter har tre segrar och två förluster och 12–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Cremonese har en vinst, tre oavgjorda och en förlust och 5–7 i målskillnad.

Det här betyder att Inter nu ligger på första plats i tabellen och Cremonese är på nionde plats.

Lagen möts på nytt den 1 februari.

Nästa motstånd för Inter är Roma. Lagen möts lördag 18 oktober 20.45.

Inter–Cremonese 4–1 (2–0)

Serie A

Mål: 1–0 (6) Lautaro Martinez (Ange Bonny), 2–0 (38) Ange Bonny (Federico Dimarco), 3–0 (55) Federico Dimarco, 4–0 (57) Nicolo Barella, 4–1 (87) Federico Bonazzoli (Jari Vandeputte).

Varningar, Inter: Petar Sucic. Cremonese: Giuseppe Pezzella.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Inter: 3-0-2

Cremonese: 1-3-1

Nästa match:

Inter: Roma, borta, 18 oktober