Inter vann mot Slavia Prag efter Lautaro Martinez två mål
- Inter-seger med 3–0 mot Slavia Prag
- Lautaro Martinez med två mål för Inter
- Andra raka segern för Inter
Det blev Inter som gick segrande ur mötet med Slavia Prag i Champions League på hemmaplan, med 3–0 (2–0).
Det var andra raka segern för Inter, efter 2–0 mot Ajax i första matchen.
Lautaro Martinez tvåmålsskytt för Inter
Inter tog ledningen efter en halvtimmes spel, genom Lautaro Martinez.
Inter gjorde 2–0 i 34:e minuten, när Denzel Dumfries fick träff framspelad av Marcus Thuram. Inter gjorde också 3–0 genom Lautaro Martinez i 65:e minuten.
Nästa motstånd för Inter är Union Saint-Gilloise. Lagen möts tisdag 21 oktober 21.00.
Inter–Slavia Prag 3–0 (2–0)
Champions League, Giuseppe Meazza
Mål: 1–0 (30) Lautaro Martinez, 2–0 (34) Denzel Dumfries (Marcus Thuram), 3–0 (65) Lautaro Martinez.
Varningar, Inter: Lautaro Martinez, Yann Bisseck. Slavia Prag: Ivan Schranz.
Nästa match:
Inter: Royal Union Saint-Gilloise, borta, 21 oktober
