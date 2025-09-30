Inter vann mot Slavia Prag efter Lautaro Martinez två mål

Inter-seger med 3–0 mot Slavia Prag

Lautaro Martinez med två mål för Inter

Andra raka segern för Inter

Det blev Inter som gick segrande ur mötet med Slavia Prag i Champions League på hemmaplan, med 3–0 (2–0).

Det var andra raka segern för Inter, efter 2–0 mot Ajax i första matchen.

Lautaro Martinez tvåmålsskytt för Inter

Inter tog ledningen efter en halvtimmes spel, genom Lautaro Martinez.

Inter gjorde 2–0 i 34:e minuten, när Denzel Dumfries fick träff framspelad av Marcus Thuram. Inter gjorde också 3–0 genom Lautaro Martinez i 65:e minuten.

Nästa motstånd för Inter är Union Saint-Gilloise. Lagen möts tisdag 21 oktober 21.00.

Inter–Slavia Prag 3–0 (2–0)

Champions League, Giuseppe Meazza

Mål: 1–0 (30) Lautaro Martinez, 2–0 (34) Denzel Dumfries (Marcus Thuram), 3–0 (65) Lautaro Martinez.

Varningar, Inter: Lautaro Martinez, Yann Bisseck. Slavia Prag: Ivan Schranz.

Nästa match:

Inter: Royal Union Saint-Gilloise, borta, 21 oktober