Inters fina svit fortsätter mot Lecce

Seger för Inter med 2–0 mot Lecce

Inters nionde seger på de senaste tio matcherna

Henrikh Mkhitaryan avgjorde för Inter

Lecce är lite av ett drömmotstånd för Inter. På lördagen vann Inter på nytt – den här gången borta på Stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare. Matchen i Serie A slutade 2–0 (0–0). Det var Inters åttonde raka seger mot Lecce.

Inter höll nu nollan för 14:e gången den här säsongen.

Det här innebär att Inter nu har sju segrar i följd i Serie A och har nio raka segrar på bortaplan.

Lecce–Inter – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 75:e minuten innan Henrikh Mkhitaryan gav Inter ledningen. Och med åtta minuter kvar att spela ökade Inter ledningen genom Manuel Akanji. Det fastställde slutresultatet till 0–2.

Lecce har två vinster, en oavgjord och två förluster och 4–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Det här betyder att Lecce är kvar på 17:e plats och att Inter fortfarande leder serien.

När lagen senast möttes vann Inter med 1–0.

I nästa match, lördag 28 februari möter Lecce Como borta på Stadio G. Sinigaglia 15.00 medan Inter spelar hemma mot Genoa 20.45.

Lecce–Inter 0–2 (0–0)

Serie A, Stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare

Mål: 0–1 (75) Henrikh Mkhitaryan, 0–2 (82) Manuel Akanji.

Varningar, Lecce: Tiago Gabriel. Inter: Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Lecce: 2-1-2

Inter: 5-0-0

Nästa match:

Lecce: Como 1907, borta, 28 februari 15.00

Inter: Genoa, hemma, 28 februari 20.45