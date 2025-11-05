Inters fina svit håller i sig efter 2–1 mot Kairat

Inter vann med 2–1 mot Kairat

Carlos Augusto matchvinnare för Inter

Fjärde raka segern för Inter

2–1 (1–0) blev resultatet när Inter och Kairat möttes på Giuseppe Meazza på onsdagen. I och med detta har Inter fyra raka segrar i Champions League.

Segermålet för Inter stod Carlos Augusto för efter 67 minuter.

Atletico Madrid nästa för Inter

Lautaro Martinez gjorde 1–0 till Inter på tilläggstid i första halvlek. Ofri Arad fick utdelning med en dryg halvtimme kvar att spela och kvitterade för Kairat.

I 67:e minuten slog Carlos Augusto till och gav Inter ledningen.

Kairat har haft en tuff start på serien och har bara en poäng efter fyra spelade matcher. Inter har tolv poäng.

Nästa motstånd för Inter är Atletico Madrid. Lagen möts onsdag 26 november 21.00 på Civitas Metropolitano.

Inter–Kairat 2–1 (1–0)

Champions League, Giuseppe Meazza

Mål: 1–0 (45) Lautaro Martinez, 1–1 (56) Ofri Arad, 2–1 (67) Carlos Augusto.

Varningar, Inter: Nicolo Barella. Kairat: Jorginho.

Nästa match:

Inter: Atletico de Madrid, borta, 26 november