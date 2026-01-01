Ipswich avgjorde före paus mot Oxford United

Ipswich vann med 2–1 mot Oxford United

Chuba Akpom matchvinnare för Ipswich

Andra raka segern för Ipswich

Ipswich tog ledningen före paus i matchen på torsdagen och Oxford United lyckades inte resa sig. Matchen i Championship slutade 2–1 (2–1) till hemmalaget.

Det var hemmaseger nummer fyra i rad för Ipswich.

Portsmouth nästa för Ipswich

Jaden Philogene-Bidace öppnade målskyttet på pass av Jens-Lys Cajuste redan i 17:e minuten och gav Ipswich en tidig ledning.

1–1 kom i 34:e minuten när Will Lankshear fick träff efter förarbete av Filip Krastev.

Ipswich tog ledningen strax före paus genom Chuba Akpom. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för Ipswich med 2–1.

Ipswich har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 8–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Oxford United har en vinst och fyra förluster och 4–7 i målskillnad.

Säsongens första möte lagen emellan vann Oxford United med 2–1.

Söndag 4 januari spelar Ipswich borta mot Portsmouth 16.00 och Oxford United mot Sheffield United borta 13.00 på Bramall Lane.

Ipswich–Oxford United 2–1 (2–1)

Championship, Portman Road

Mål: 1–0 (17) Jaden Philogene-Bidace (Jens-Lys Cajuste), 1–1 (34) Will Lankshear (Filip Krastev), 2–1 (40) Chuba Akpom.

Varningar, Ipswich: Chuba Akpom. Oxford United: Ciaron Brown, Will Vaulks, Siriki Dembele, Michal Helik.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Ipswich: 3-1-1

Oxford United: 1-0-4

Nästa match:

Ipswich: Portsmouth FC, borta, 4 januari 16.00

Oxford United: Sheffield United, borta, 4 januari 13.00