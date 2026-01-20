Ipswich fortsätter att vinna – har nu fyra raka segrar

Ipswich-seger med 2–0 mot Bristol C

Ipswichs femte seger på de senaste sex matcherna

Jack Clarke tvåmålsskytt för Ipswich

Det går fortsatt bra för Ipswich i Championship. På tisdagen mötte laget Bristol C på Portman Road och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit fyra matcher i rad. Segerresultatet mot Bristol C blev 2–0 (1–0).

Ipswich höll nu nollan för tionde gången den här säsongen.

Ipswichs fina hemmaform håller i sig. Segern var sjätte raka på Portman Road.

Ipswich–Bristol C – mål för mål

Ipswich tog en tidig ledning när Jack Clarke slog till på passning från Jens-Lys Cajuste redan i åttonde minuten.

I 55:e minuten slog Jack Clarke till återigen på pass av Ivan Azon och gjorde 2–0. Det blev också matchens sista mål.

Det här betyder att Ipswich nu ligger på andra plats i tabellen och Bristol C är på elfte plats. Bristol C var sexa i tabellen för 23 dagar sedan, men har tappat sedan dess.

På lördag 24 januari 16.00 spelar Ipswich borta mot Sheffield United och Bristol C hemma mot Sheffield Wednesday.

Ipswich–Bristol C 2–0 (1–0)

Championship, Portman Road

Mål: 1–0 (8) Jack Clarke (Jens-Lys Cajuste), 2–0 (55) Jack Clarke (Ivan Azon).

Varningar, Ipswich: Darnell Furlong. Bristol C: George Tanner, Rob Dickie, Sinclair Armstrong, Adam Randell, Neto Borges, Sam Morsy.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Ipswich: 4-1-0

Bristol C: 1-1-3

Nästa match:

Ipswich: Sheffield United, borta, 24 januari 16.00

Bristol C: Sheffield Wednesday, hemma, 24 januari 16.00