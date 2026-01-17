Ipswich tog kommandot från start mot Blackburn

Seger för Ipswich med 3–0 mot Blackburn

Ipswichs fjärde seger på de senaste fem matcherna

Självmål matchvinnare för Ipswich

Ipswich hade greppet från start i matchen i Championship mot Blackburn på lördagen. Lagets halvtidsledning utökades i andra halvlek till seger 3–0 (2–0) hemma på Portman Road.

Det här var nionde gången den här säsongen som Ipswichs målvakter höll nollan.

Ipswichs fina hemmaform håller i sig. Segern var femte raka på Portman Road.

Ipswich–Blackburn – mål för mål

Ipswich gjorde 1–0 efter tre minuters spel. I tolfte minuten slog Jack Taylor och såg till att laget ökade ledningen till 2–0.

Ipswich gjorde också 3–0 genom Sammie Szmodics efter pass från Wes Burns i 88:e minuten.

Ipswich möter Bristol C i nästa match hemma tisdag 20 januari 20.45. Blackburn möter samma dag Swansea City borta.

Ipswich–Blackburn 3–0 (2–0)

Championship, Portman Road

Mål: 1–0 (3) Självmål, 2–0 (12) Jack Taylor, 3–0 (88) Sammie Szmodics (Wes Burns).

Varningar, Blackburn: Sondre Tronstad, Todd Cantwell, Tom Atcheson, Eiran Cashin.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Ipswich: 4-1-0

Blackburn: 0-3-2

Nästa match:

Ipswich: Bristol City FC, hemma, 20 januari 20.45

Blackburn: Swansea City FC, borta, 20 januari 20.45