Ismaila Sarr het när Crystal Palace besegrade Tottenham

Crystal Palace vann mot Tottenham på bortaplan i torsdagens match i Premier League. 1–3 (1–3) slutade matchen.

Dominic Solanke gav Tottenham ledningen i 34:e minuten assisterad av Archie Gray. I den 38:e minuten fick Tottenham Micky van de Ven utvisad. Crystal Palace kvitterade till 1–1 strax före paus genom Ismaila Sarr på straff. Crystal Palace tog ledningen bara fem minuter senare genom Jørgen Strand Larsen efter förarbete av Adam Wharton. Direkt därefter spelade Adam Wharton fram Ismaila Sarr som såg till att Crystal Palace ökade ledningen till 1–3. Därmed hade Crystal Palace vänt matchen. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för Crystal Palace med 3–1.

I tabellen innebär det här att Crystal Palace nu ligger på 13:e plats i tabellen. Tottenham är på 16:e plats.

Nästa motstånd för Crystal Palace är Leeds. Lagen möts söndag 15 mars 15.00 på Selhurst Park.

Premier League, Tottenham Hotspur Stadium

Mål: 1–0 (34) Dominic Solanke (Archie Gray), 1–1 (40) Ismaila Sarr, 1–2 (45) Jørgen Strand Larsen (Adam Wharton), 1–3 (45) Ismaila Sarr (Adam Wharton).

Varningar, Tottenham: Yves Bissouma, Pape Sarr, Souza. Crystal Palace: Nathaniel Clyne, Jørgen Strand Larsen.

Utvisningar, Tottenham: Micky van de Ven.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Tottenham: 0-0-5

Crystal Palace: 3-0-2

Nästa match:

Crystal Palace: Leeds Utd, hemma, 15 mars 15.00