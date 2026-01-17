Ivan Barbero matchhjälte när Arouca sänkte AVS

Arouca-seger med 1–0 mot AVS

Ivan Barbero matchvinnare för Arouca

Tredje raka förlusten för AVS

Målet i första halvleken blev matchavgörande. Arouca vann med 1–0 (1–0) borta mot AVS i Primeira Liga herr.

AVS–Arouca – mål för mål

AVS har en oavgjord och fyra förluster och 2–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Arouca har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 5–5 i målskillnad.

När lagen senast möttes vann Arouca med 3–1.

Fredag 23 januari 21.15 spelar AVS borta mot Casa Pia. Arouca möter Sporting Lissabon hemma på Municipal de Arouca lördag 24 januari 19.00.

AVS–Arouca 0–1 (0–1)

Primeira Liga herr, Estadio do CD Aves

Mål: 0–1 (42) Ivan Barbero (Taichi Fukui).

Varningar, AVS: Gustavo Mendonca, Jaume Grau, Ruben Semedo. Arouca: Ignacio De Arruabarrena, Matias Rocha, Ivan Barbero, Espen Van Ee, Javi Sanchez, Mateo Flores.

Utvisningar, AVS: Cristian Devenish.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

AVS: 0-1-4

Arouca: 2-2-1

Nästa match:

AVS: Casa Pia, borta, 23 januari 21.15

Arouca: Sporting Lissabon, hemma, 24 januari 19.00