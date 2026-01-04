Ivanovic och Taylor klev fram hemma mot Swansea City
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Millwall vann med 2–1 mot Swansea City
- Caleb Taylor matchvinnare för Millwall
- Millwalls tolfte seger
Millwall vann en målmässigt hemma mot Swansea City i Championship på söndagen. 2–1 (1–0) slutade matchen. Caleb Taylor stod för Millwalls avgörande mål på övertid.
Millwall–Swansea City – mål för mål
Mihailo Ivanovic gjorde 1–0 till Millwall i 38:e minuten på passning från Caleb Taylor.
Direkt efter pausen nätade Ben Cabango med assist av Goncalo Franco och kvitterade för Swansea City.
Det matchavgörande målet kom på stopptid när Caleb Taylor slog till och gjorde 2–1 för Millwall framspelad av Alfie Doughty.
För hemmalaget betyder resultatet femte plats i tabellen. Swansea City är på 18:e plats.
Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 17 januari. Då möter Millwall Watford på Vicarage Road Stadium 13.30. Swansea City tar sig an Birmingham hemma 18.30.
Millwall–Swansea City 2–1 (1–0)
Championship, The Den
Mål: 1–0 (38) Mihailo Ivanovic (Caleb Taylor), 1–1 (47) Ben Cabango (Goncalo Franco), 2–1 (90) Caleb Taylor (Alfie Doughty).
Varningar, Millwall: Camiel Neghli, Zak Sturge.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Millwall: 2-2-1
Swansea City: 3-0-2
Nästa match:
Millwall: Watford FC, borta, 17 januari 13.30
Swansea City: Birmingham City, hemma, 17 januari 18.30
Den här artikeln handlar om: