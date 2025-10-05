Jack Grealish och Iliman Ndiaye fixade Evertons seger – trots underläge i halvtid

Everton vann med 2–1 mot Crystal Palace

Jack Grealish matchvinnare för Everton

Everton nu åttonde, Crystal Palace på sjätte plats

Bortalaget Crystal Palace hade greppet i halvtid och ledde med 1–0 i Premier League. Men Everton vände på matchen och vann till slut med 2–1. Stor matchhjälte blev Jack Grealish, med sitt 2–1-mål på stopptid.

Everton–Crystal Palace – mål för mål

Daniel Munoz gav Crystal Palace ledningen i 37:e minuten framspelad av Ismaila Sarr. Iliman Ndiaye kvitterade för Everton på straff i 76:e minuten.

Det matchavgörande målet kom på övertid när Jack Grealish slog till och gjorde 2–1 för Everton. Därmed hade laget vänt matchen.

Det här var Evertons andra uddamålsseger den här säsongen.

Everton ligger på åttonde plats i tabellen efter matchen medan Crystal Palace ligger på sjätte plats. Så sent som den 28 september låg Everton på tolfte plats i tabellen.

Lördag 18 oktober 16.00 möter Everton Manchester City borta på Etihad Stadium medan Crystal Palace spelar hemma mot Bournemouth.

Everton–Crystal Palace 2–1 (0–1)

Premier League, Everton Stadium

Mål: 0–1 (37) Daniel Munoz (Ismaila Sarr), 1–1 (76) Iliman Ndiaye, 2–1 (90) Jack Grealish.

Varningar, Everton: James Garner, Iliman Ndiaye. Crystal Palace: Adam Wharton, Daniel Munoz, Yeremy Pino.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Everton: 2-2-1

Crystal Palace: 3-1-1

Nästa match:

Everton: Manchester City, borta, 18 oktober

Crystal Palace: AFC Bournemouth, hemma, 18 oktober