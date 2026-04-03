Jack Rudoni matchvinnare när Coventry slog Derby County

Seger för Coventry med 3–2 mot Derby County

Coventrys åttonde seger på de senaste nio matcherna

Coventry avgjorde i 80:e minuten.

Coventry vann mötet med Derby County hemma med 3–2 (1–1) på fredagen i Championship.

Jack Rudoni stod för Coventrys avgörande mål efter 80 minuter.

Segern var Coventrys åttonde på de senaste nio matcherna.

Jack Rudoni matchvinnare för Coventry

Frank Onyeka slog till på passning från Romain Esse redan i 13:e minuten och gav Coventry ledningen. 1–1 kom i 38:e minuten genom Ben Brereton Diaz på pass av Matthew Clarke.

I 68:e minuten nätade Jack Rudoni och gav Coventry ledningen. Ben Brereton Diaz, återigen, kvitterade för Derby County på straff med knappa kvarten kvar. Jack Rudoni, återigen, gjorde det matchavgörande målet efter förarbete av Milan van Ewijk i 80:e minuten.

Det här betyder att Coventry är i fortsatt serieledning, med 83 poäng efter 40 matcher och Derby County på åttonde plats med 60 poäng.

Lagens första möte för säsongen vann Coventry med 5–3.

Måndag 6 april spelar Coventry borta mot Hull 21.00 och Derby County mot Stoke City hemma 16.00 på Pride Park.

Coventry–Derby County 3–2 (1–1)

Championship, Coventry Building Society Arena

Mål: 1–0 (13) Frank Onyeka (Romain Esse), 1–1 (38) Ben Brereton Diaz (Matthew Clarke), 2–1 (68) Jack Rudoni, 2–2 (77) Ben Brereton Diaz, 3–2 (80) Jack Rudoni (Milan van Ewijk).

Varningar, Derby County: Lewis Travis, Patrick Agyemang.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Coventry: 4-0-1

Derby County: 3-0-2

Coventry: Hull City AFC, borta, 6 april 21.00

Derby County: Stoke City FC, hemma, 6 april 16.00