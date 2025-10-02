Jagiellonia sänkte Hamrun – Jesus Imaz matchhjälte
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Jagiellonia-seger med 1–0 mot Hamrun
- Jesus Imaz avgjorde för Jagiellonia
- Jagiellonia höll nollan
Målet i andra halvleken blev matchavgörande när Jagiellonia vann med 1–0 (0–0) hemma mot Hamrun i Conference League herr.
Jagiellonia–Hamrun – mål för mål
Nästa motstånd för Jagiellonia är Strasbourg. Lagen möts torsdag 23 oktober 18.45 på Stade de la Meinau.
Jagiellonia–Hamrun 1–0 (0–0)
Conference League herr, Bialystok City Stadium
Mål: 1–0 (57) Jesus Imaz.
Varningar, Jagiellonia: Afimico Pululu, Bartlomiej Wdowik.
Utvisningar, .
Nästa match:
Jagiellonia: RC Strasbourg Alsace, borta, 23 oktober
Den här artikeln handlar om: