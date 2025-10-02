Jagiellonia sänkte Hamrun – Jesus Imaz matchhjälte

Jagiellonia-seger med 1–0 mot Hamrun

Jesus Imaz avgjorde för Jagiellonia

Jagiellonia höll nollan

Målet i andra halvleken blev matchavgörande när Jagiellonia vann med 1–0 (0–0) hemma mot Hamrun i Conference League herr.

Nästa motstånd för Jagiellonia är Strasbourg. Lagen möts torsdag 23 oktober 18.45 på Stade de la Meinau.

Jagiellonia–Hamrun 1–0 (0–0)

Conference League herr, Bialystok City Stadium

Mål: 1–0 (57) Jesus Imaz.

Varningar, Jagiellonia: Afimico Pululu, Bartlomiej Wdowik.

Jagiellonia: RC Strasbourg Alsace, borta, 23 oktober