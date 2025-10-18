Jamal Lowe målskytt – men Sheffield Wednesday föll

Charlton segrade – 2–1 mot Sheffield Wednesday

Reece Burke matchvinnare för Charlton

Andra förlusten i följd för Sheffield Wednesday

Sheffield Wednesday förlorade på bortaplan i Championship mot Charlton, med 1–2 (0–2).

Charlton–Sheffield Wednesday – mål för mål

Sonny Carey öppnade målskyttet redan i 17:e minuten och gav Charlton en tidig ledning.

Charlton ökade ledningen till 2–0 på stopptid i första halvleken genom Reece Burke. I 69:e minuten nätade Jamal Lowe och reducerade åt Sheffield Wednesday. Fler mål än så blev det inte för Sheffield Wednesday.

På tilläggstid fick Sheffield Wednesdays Ethan Horvath rött kort och laget fick spela med en spelare mindre sista minuterna.

Förlusten var Sheffield Wednesdays andra uddamålsförlust.

Den 18 april tar lagen sig an varandra igen, då på Hillsborough Stadium.

Nästa motstånd för Sheffield Wednesday är Middlesbrough. Lagen möts onsdag 22 oktober 21.00 på Hillsborough Stadium.

Charlton–Sheffield Wednesday 2–1 (2–0)

Championship, The Valley

Mål: 1–0 (17) Sonny Carey, 2–0 (45) Reece Burke, 2–1 (69) Jamal Lowe.

Varningar, Charlton: Conor Coventry.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Charlton: 3-1-1

Sheffield Wednesday: 1-2-2

Nästa match:

Sheffield Wednesday: Middlesbrough FC, hemma, 22 oktober