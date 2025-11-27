Jamie Leweling i målform när VfB Stuttgart vann mot Go Ahead

VfB Stuttgart vann med 4–0 mot Go Ahead

VfB Stuttgarts Jamie Leweling tvåmålsskytt

Andra raka segern för VfB Stuttgart

Bortalaget VfB Stuttgart tog hem de tre poängen efter seger mot Go Ahead i Europa League. 0–4 (0–2) slutade torsdagens match.

Jamie Leweling tvåmålsskytt för VfB Stuttgart

Gästerna VfB Stuttgart fick en bra start på matchen när Jamie Leweling slog till efter förarbete av Deniz Undav redan i 20:e minuten.

0–2 kom i 35:e minuten när Jamie Leweling på nytt fick träff efter förarbete från Angelo Stiller.

Bilal El Khannouss fick utdelning med en dryg halvtimme kvar att spela på pass av Deniz Undav och ökade ledningen för VfB Stuttgart.

Badredine Bouanani också 0–4 framspelad av Lorenz Assignon i 90:e minuten.

Go Ahead ligger på 27:e plats i tabellen efter matchen medan VfB Stuttgart ligger på tolfte plats.

Nästa motstånd för VfB Stuttgart är Maccabi Tel Aviv. Lagen möts torsdag 11 december 18.45 på Mercedes Benz Arena.

Go Ahead–VfB Stuttgart 0–4 (0–2)

Europa League, De Adelaarshorst

Mål: 0–1 (20) Jamie Leweling (Deniz Undav), 0–2 (35) Jamie Leweling (Angelo Stiller), 0–3 (59) Bilal El Khannouss (Deniz Undav), 0–4 (90) Badredine Bouanani (Lorenz Assignon).

Varningar, Go Ahead: Victor Edvardsen, Aske Adelgaard, Dean James. VfB Stuttgart: Angelo Stiller, Deniz Undav, Julian Chabot, Badredine Bouanani.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Go Ahead: 2-0-3

VfB Stuttgart: 3-0-2

Nästa match:

VfB Stuttgart: Maccabi Tel Aviv FC, hemma, 11 december