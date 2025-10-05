Jan Paul Van Hecke poängräddare för Brighton mot Wolverhampton

1–1 mellan Wolverhampton och Brighton

Jan Paul Van Hecke kvitterade i 86:e minuten

Wolverhampton nu 20:e, Brighton på tolfte plats

Wolverhampton gjorde 1–0 i första halvlek hemma mot Brighton i Premier League. I andra halvlek jobbade sig Brighton in i matchen och kvitterade genom Jan Paul Van Hecke med 4 minuter kvar av matchen. Några fler mål blev det inte och matchen slutade 1–1.

Wolverhampton–Brighton – mål för mål

Efter 21 minuters spel gjorde Wolverhampton 1–0. Kvitteringen kom i slutminuterna, med fyra minuter kvar att spela när Jan Paul Van Hecke slog till och gjorde mål för Brighton. 1–1-målet blev matchens sista.

Det här var Wolverhamptons andra oavgjorda match den här säsongen.

Det här betyder att Brighton ligger på tolfte plats i tabellen och Wolverhampton är på 20:e och sista plats.

Wolverhampton möter Sunderland i nästa match borta lördag 18 oktober 16.00. Brighton möter samma dag Newcastle hemma.

Wolverhampton–Brighton 1–1 (1–0)

Premier League, Molineux Stadium

Mål: 1–0 (21) Självmål, 1–1 (86) Jan Paul Van Hecke.

Varningar, Wolverhampton: Andre, Santiago Bueno. Brighton: Lewis Dunk, Danny Welbeck, Mats Wieffer, Carlos Baleba.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Wolverhampton: 0-2-3

Brighton: 2-2-1

Nästa match:

Wolverhampton: Sunderland AFC, borta, 18 oktober

Brighton: Newcastle Utd, hemma, 18 oktober