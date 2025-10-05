Jan Paul Van Hecke poängräddare för Brighton mot Wolverhampton
- 1–1 mellan Wolverhampton och Brighton
- Jan Paul Van Hecke kvitterade i 86:e minuten
- Wolverhampton nu 20:e, Brighton på tolfte plats
Wolverhampton gjorde 1–0 i första halvlek hemma mot Brighton i Premier League. I andra halvlek jobbade sig Brighton in i matchen och kvitterade genom Jan Paul Van Hecke med 4 minuter kvar av matchen. Några fler mål blev det inte och matchen slutade 1–1.
Wolverhampton–Brighton – mål för mål
Efter 21 minuters spel gjorde Wolverhampton 1–0. Kvitteringen kom i slutminuterna, med fyra minuter kvar att spela när Jan Paul Van Hecke slog till och gjorde mål för Brighton. 1–1-målet blev matchens sista.
Det här var Wolverhamptons andra oavgjorda match den här säsongen.
Det här betyder att Brighton ligger på tolfte plats i tabellen och Wolverhampton är på 20:e och sista plats.
Wolverhampton möter Sunderland i nästa match borta lördag 18 oktober 16.00. Brighton möter samma dag Newcastle hemma.
Wolverhampton–Brighton 1–1 (1–0)
Premier League, Molineux Stadium
Mål: 1–0 (21) Självmål, 1–1 (86) Jan Paul Van Hecke.
Varningar, Wolverhampton: Andre, Santiago Bueno. Brighton: Lewis Dunk, Danny Welbeck, Mats Wieffer, Carlos Baleba.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Wolverhampton: 0-2-3
Brighton: 2-2-1
Nästa match:
Wolverhampton: Sunderland AFC, borta, 18 oktober
Brighton: Newcastle Utd, hemma, 18 oktober
