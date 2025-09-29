Jarrod Bowen poängräddare för West Ham mot Everton
- Oavgjort mellan Everton och West Ham
- Jarrod Bowen kvitterade i 65:e minuten
- Everton nu nionde, West Ham på 19:e plats
Evertons Michael Keane gjorde 1–0 i första halvlek hemma mot West Ham i Premier League. I andra halvlek jobbade sig West Ham in i matchen, och kvitterade genom Jarrod Bowen med 25 minuter kvar av matchen. Några fler mål blev det inte, och matchen slutade 1–1.
Everton–West Ham – mål för mål
Det här var Evertons andra oavgjorda match den här säsongen.
Everton ligger på nionde plats i tabellen efter matchen medan West Ham är på 19:e plats.
Nästa motstånd för Everton är Crystal Palace. Lagen möts söndag 5 oktober 15.00 på Everton Stadium. West Ham tar sig an Arsenal borta lördag 4 oktober 16.00.
Everton–West Ham 1–1 (1–0)
Premier League, Everton Stadium
Mål: 1–0 (18) Michael Keane, 1–1 (65) Jarrod Bowen.
Varningar, Everton: Vitaliy Mykolenko, Kiernan Dewsbury-Hall, James Tarkovsky. West Ham: Konstantinos Mavropanos, Max Kilman, Kyle Walker-Peters, Soungoutou Magassa.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Everton: 2-2-1
West Ham: 1-1-3
Nästa match:
Everton: Crystal Palace FC, hemma, 5 oktober
West Ham: Arsenal FC, borta, 4 oktober
