Jarrod Bowen poängräddare för West Ham mot Everton

Oavgjort mellan Everton och West Ham

Jarrod Bowen kvitterade i 65:e minuten

Everton nu nionde, West Ham på 19:e plats

Evertons Michael Keane gjorde 1–0 i första halvlek hemma mot West Ham i Premier League. I andra halvlek jobbade sig West Ham in i matchen, och kvitterade genom Jarrod Bowen med 25 minuter kvar av matchen. Några fler mål blev det inte, och matchen slutade 1–1.

Everton–West Ham – mål för mål

Everton tog en tidig ledning. Michael Keane slog till, redan i 18:e minuten. I 65:e minuten slog Jarrod Bowen till, och kvitterade för West Ham. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Det här var Evertons andra oavgjorda match den här säsongen.

Everton ligger på nionde plats i tabellen efter matchen medan West Ham är på 19:e plats.

Nästa motstånd för Everton är Crystal Palace. Lagen möts söndag 5 oktober 15.00 på Everton Stadium. West Ham tar sig an Arsenal borta lördag 4 oktober 16.00.

Everton–West Ham 1–1 (1–0)

Premier League, Everton Stadium

Mål: 1–0 (18) Michael Keane, 1–1 (65) Jarrod Bowen.

Varningar, Everton: Vitaliy Mykolenko, Kiernan Dewsbury-Hall, James Tarkovsky. West Ham: Konstantinos Mavropanos, Max Kilman, Kyle Walker-Peters, Soungoutou Magassa.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Everton: 2-2-1

West Ham: 1-1-3

Nästa match:

Everton: Crystal Palace FC, hemma, 5 oktober

West Ham: Arsenal FC, borta, 4 oktober