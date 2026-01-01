Jay Fulton gjorde avgörande målet för Swansea City mot WBA

Swansea City segrade – 1–0 mot WBA

Jay Fulton matchvinnare för Swansea City

Andra raka segern för Swansea City

Swansea City vann med 1–0 på hemmaplan mot WBA i Championship. Matchens enda mål stod Jay Fulton för i andra halvleken.

Det här var Swansea Citys sjunde nolla den här säsongen.

Swansea City har skapat en skön vinnarkänsla på Swansea.com Stadium. Segern mot WBA betyder att laget har vunnit fyra raka matcher på hemmaplan.

Millwall nästa för Swansea City

Swansea City har tre segrar och två förluster och 5–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan WBA har två vinster och tre förluster och 5–5 i målskillnad.

Lagens första möte för säsongen vann WBA med 3–2.

I nästa match möter Swansea City Millwall borta på söndag 4 januari 16.00. WBA möter Leicester måndag 5 januari 21.00 borta.

Swansea City–WBA 1–0 (0–0)

Championship, Swansea.com Stadium

Mål: 1–0 (74) Jay Fulton (Ronald Pereira).

Varningar, Swansea City: Jay Fulton, Josh Tymon. WBA: Alex Mowatt, Callum Styles, George Campbell, Samuel Iling-Junior, Ousmane Diakite.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Swansea City: 3-0-2

WBA: 2-0-3

Nästa match:

Swansea City: Millwall FC, borta, 4 januari 16.00

WBA: Leicester City FC, borta, 5 januari 21.00