Jean-Ricner Bellegarde målskytt – men Wolverhampton föll

Manchester United-seger med 4–1 mot Wolverhampton

Bruno Fernandes tvåmålsskytt för Manchester United

Bryan Mbeumo avgjorde för Manchester United

Wolverhampton förlorade på hemmaplan i Premier League mot Manchester United, med 1–4 (1–1).

I och med detta har Wolverhampton åtta förluster i rad.

Manchester United tog ledningen i 25:e minuten genom Bruno Fernandes efter pass från Matheus Cunha.

Wolverhampton kvitterade till 1–1 på stopptid i första halvleken genom Jean-Ricner Bellegarde på passning från Ki-Jana Hoever.

Direkt efter pausen ökade Bryan Mbeumo Manchester Uniteds ledning assisterad av Diogo Dalot.

Mason Mount slog till med en knapp halvtimme kvar att spela på pass av Bruno Fernandes och ökade ledningen för Manchester United.

Och med åtta minuter kvar att spela ökade Manchester United ledningen genom Bruno Fernandes på straff.

Bruno Fernandes gjorde två mål för Manchester United och spelade fram till ett mål.

I tabellen innebär det här att Manchester United nu ligger på sjätte plats i tabellen. Wolverhampton är på 20:e och sista plats. Noteras kan att Manchester United sedan den 7 december har avancerat sex placeringar i tabellen.

Nästa motstånd för Wolverhampton är Arsenal. Lagen möts lördag 13 december 21.00 på Emirates Stadium.

Wolverhampton–Manchester United 1–4 (1–1)

Premier League, Molineux Stadium

Mål: 0–1 (25) Bruno Fernandes (Matheus Cunha), 1–1 (45) Jean-Ricner Bellegarde (Ki-Jana Hoever), 1–2 (51) Bryan Mbeumo (Diogo Dalot), 1–3 (62) Mason Mount (Bruno Fernandes), 1–4 (82) Bruno Fernandes.

Varningar, Wolverhampton: Yerson Mosquera, Jorgen Strand Larsen, Ladislav Krejci. Manchester United: Joshua Zirkzee, Bryan Mbeumo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Wolverhampton: 0-0-5

Manchester United: 2-2-1

Nästa match:

Wolverhampton: Arsenal FC, borta, 13 december