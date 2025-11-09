Jerome Tibbling gjorde avgörande målet för Assyriska mot FC Stockholm Internazionale

Assyriska vann med 1–0 mot FC Stockholm Internazionale

Jerome Tibbling matchvinnare för Assyriska

Seger nummer 12 för Assyriska

Assyriska vann med 1–0 på bortaplan mot FC Stockholm Internazionale i Ettan norra herr. Matchens enda mål stod Jerome Tibbling för i första halvleken.

Det här var åttonde gången den här säsongen som Assyriskas målvakter höll nollan.

FC Stockholm Internazionale–Assyriska – mål för mål

FC Stockholm Internazionale har tre vinster och två förluster och 7–2 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Assyriska har två vinster, en oavgjord och två förluster och 9–9 i målskillnad. Det här var FC Stockholm Internazionales femte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Assyriskas sjunde uddamålsseger.

Ettan norra herr är nu färdigspelad. FC Stockholm Internazionale slutar på fjärde plats och Assyriska på sjätte plats.

FC Stockholm Internazionale–Assyriska 0–1 (0–1)

Ettan norra herr, Hammarby IP

Mål: 0–1 (24) Jerome Tibbling.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

FC Stockholm Internazionale: 3-0-2

Assyriska: 2-1-2