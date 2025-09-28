Jesus Ramirez matchhjälte när Nacional sänkte Braga

Nacional vann med 1–0 mot Braga

Jesus Ramirez matchvinnare för Nacional

Nacional höll nollan

Målet i första halvleken blev matchavgörande. Nacional vann med 1–0 (1–0) borta mot Braga i Primeira Liga herr.

Braga–Nacional – mål för mål

Braga har tre oavgjorda och två förluster och 5–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Nacional har två vinster och tre förluster och 5–7 i målskillnad.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 1 mars.

Nästa motstånd för Nacional är Moreirense. Lagen möts lördag 4 oktober 16.30 på Estádio da Madeira.

Braga–Nacional 0–1 (0–1)

Primeira Liga herr, Estádio Municipal de Braga

Mål: 0–1 (6) Jesus Ramirez (Jose Gomes).

Varningar, Nacional: Leo Santos, Liziero.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Braga: 0-3-2

Nacional: 2-0-3

Nästa match:

Nacional: Moreirense, hemma, 4 oktober