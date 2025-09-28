Jesus Ramirez matchhjälte när Nacional sänkte Braga
- Nacional vann med 1–0 mot Braga
- Jesus Ramirez matchvinnare för Nacional
- Nacional höll nollan
Målet i första halvleken blev matchavgörande. Nacional vann med 1–0 (1–0) borta mot Braga i Primeira Liga herr.
Braga–Nacional – mål för mål
Braga har tre oavgjorda och två förluster och 5–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Nacional har två vinster och tre förluster och 5–7 i målskillnad.
Lagen ställs mot varandra på nytt den 1 mars.
Nästa motstånd för Nacional är Moreirense. Lagen möts lördag 4 oktober 16.30 på Estádio da Madeira.
Braga–Nacional 0–1 (0–1)
Primeira Liga herr, Estádio Municipal de Braga
Mål: 0–1 (6) Jesus Ramirez (Jose Gomes).
Varningar, Nacional: Leo Santos, Liziero.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Braga: 0-3-2
Nacional: 2-0-3
Nästa match:
Nacional: Moreirense, hemma, 4 oktober
