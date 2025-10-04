Jesus Ramirez tvåmålsskytt när Nacional vann mot Moreirense

Seger för Nacional med 3–2 mot Moreirense

Nacional avgjorde i 84:e minuten.

Jesus Ramirez med två mål för Nacional

Det blev Nacional som vann matchen hemma mot Moreirense i Primeira Liga herr på lördagen. 3–2 (1–1) slutade matchen.

Jesus Ramirez slog till efter 84 minuter och blev matchhjälte med sitt 3–2-mål.

Moreirense startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara fyra minuter slog Vasco Sousa till framspelad av Dinis Pinto och Dinis Pinto.

I 21:a minuten kvitterade Nacional när Jesus Ramirez fick träff på straff. Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Kiko och gav Moreirense ledningen.

I 59:e minuten nätade Leo Santos och kvitterade för Nacional.

I den 62:a minuten fick Moreirenses Vasco Sousa rött kort.

Och med sex minuter kvar att spela kom det matchavgörande målet genom Jesus Ramirez på straff. Därmed hade laget vänt matchen.

Det här var Nacionals andra uddamålsseger den här säsongen.

Den 8 mars möts lagen återigen.

I nästa match möter Nacional Estoril borta på söndag 26 oktober 16.30. Moreirense möter Porto måndag 27 oktober 21.15 hemma.

Nacional–Moreirense 3–2 (1–1)

Primeira Liga herr, Estádio da Madeira

Mål: 0–1 (4) Vasco Sousa (Dinis Pinto), 1–1 (21) Jesus Ramirez, 1–2 (56) Kiko, 2–2 (59) Leo Santos, 3–2 (84) Jesus Ramirez.

Varningar, Nacional: Ze Vitor.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Nacional: 3-0-2

Moreirense: 2-0-3

Nästa match:

Nacional: Estoril Praia, borta, 26 oktober

Moreirense: FC Porto, hemma, 27 oktober