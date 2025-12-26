Jimmy Dunne räddade poäng när Queens Park Rangers kryssade mot Portsmouth

Oavgjort i mötet mellan Portsmouth och Queens Park Rangers

Jimmy Dunne kvitterade i 61:a minuten

Charlton nästa för Portsmouth

I halvtid ledde Portsmouth matchen på hemmaplan i Championship mot Queens Park Rangers med 1–0 efter mål av Terry Devlin. Men i andra halvlek jobbade sig Queens Park Rangers in i matchen och kvitterade genom Jimmy Dunne med 29 minuter kvar av matchen. Matchen slutade 1–1.

Portsmouth–Queens Park Rangers – mål för mål

Terry Devlin gjorde 1–0 till Portsmouth på tilläggstid i första halvlek.

Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Jimmy Dunne på pass av Nicolas Madsen och kvitterade för Queens Park Rangers. 1–1-målet blev matchens sista.

Portsmouth har en seger, två oavgjorda och två förluster och 4–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Queens Park Rangers har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 11–7 i målskillnad.

Lagen möts igen 21 mars på Loftus Road.

Måndag 29 december 20.45 möter Portsmouth Charlton hemma på Fratton Park medan Queens Park Rangers spelar borta mot WBA.

Portsmouth–Queens Park Rangers 1–1 (1–0)

Championship, Fratton Park

Mål: 1–0 (45) Terry Devlin, 1–1 (61) Jimmy Dunne (Nicolas Madsen).

Varningar, Portsmouth: Adrian Segecic. Queens Park Rangers: Isaac Hayden, Rhys Norrington-Davies.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Portsmouth: 1-2-2

Queens Park Rangers: 3-1-1

Nästa match:

Portsmouth: Charlton Athletic, hemma, 29 december 20.45

Queens Park Rangers: West Bromwich Albion FC, borta, 29 december 20.45