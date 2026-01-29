Viktoria Plzen klart för kval efter seger mot Basel

Seger för Viktoria Plzen med 1–0 mot Basel

Jiri Panos matchvinnare för Viktoria Plzen

Basels fjärde raka förlust

Efter seger, 1–0 (1–0), på bortaplan mot Basel står det klart att Viktoria Plzen efter en bra säsong i Europa League är klart för kval.

Jiri Panos stod för Viktoria Plzens avgörande mål efter 39 minuter.

Det här var Viktoria Plzens femte nolla den här säsongen.

Basel–Viktoria Plzen – mål för mål

Basel har en vinst och fyra förluster och 6–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Viktoria Plzen har en vinst och fyra oavgjorda och 2–1 i målskillnad.

Det här betyder att Basel slutar på 30:e plats och Viktoria Plzen på 14:e plats. Så sent som den 21 januari låg Basel på 26:e plats i tabellen.

Basel–Viktoria Plzen 0–1 (0–1)

Europa League, St. Jakob Park

Mål: 0–1 (39) Jiri Panos (Merchas Doski).

Varningar, Basel: Jonas Adjei Adjetey, Kevin Rueegg. Viktoria Plzen: Sampson Dweh, Amar Memic.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Basel: 1-0-4

Viktoria Plzen: 1-4-0