Prenumerera

Logga in

Viktoria Plzen klart för kval efter seger mot Basel

Author image
FotbollDirekt
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

  • Seger för Viktoria Plzen med 1–0 mot Basel

  • Jiri Panos matchvinnare för Viktoria Plzen

  • Basels fjärde raka förlust

Efter seger, 1–0 (1–0), på bortaplan mot Basel står det klart att Viktoria Plzen efter en bra säsong i Europa League är klart för kval.

Jiri Panos stod för Viktoria Plzens avgörande mål efter 39 minuter.

Det här var Viktoria Plzens femte nolla den här säsongen.

Basel–Viktoria Plzen – mål för mål

Basel har en vinst och fyra förluster och 6–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Viktoria Plzen har en vinst och fyra oavgjorda och 2–1 i målskillnad.

Det här betyder att Basel slutar på 30:e plats och Viktoria Plzen på 14:e plats. Så sent som den 21 januari låg Basel på 26:e plats i tabellen.

Basel–Viktoria Plzen 0–1 (0–1)

Europa League, St. Jakob Park

Mål: 0–1 (39) Jiri Panos (Merchas Doski).

Varningar, Basel: Jonas Adjei Adjetey, Kevin Rueegg. Viktoria Plzen: Sampson Dweh, Amar Memic.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Basel: 1-0-4

Viktoria Plzen: 1-4-0

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt