Viktoria Plzen klart för kval efter seger mot Basel
- Seger för Viktoria Plzen med 1–0 mot Basel
- Jiri Panos matchvinnare för Viktoria Plzen
- Basels fjärde raka förlust
Efter seger, 1–0 (1–0), på bortaplan mot Basel står det klart att Viktoria Plzen efter en bra säsong i Europa League är klart för kval.
Jiri Panos stod för Viktoria Plzens avgörande mål efter 39 minuter.
Det här var Viktoria Plzens femte nolla den här säsongen.
Basel–Viktoria Plzen – mål för mål
Basel har en vinst och fyra förluster och 6–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Viktoria Plzen har en vinst och fyra oavgjorda och 2–1 i målskillnad.
Det här betyder att Basel slutar på 30:e plats och Viktoria Plzen på 14:e plats. Så sent som den 21 januari låg Basel på 26:e plats i tabellen.
Basel–Viktoria Plzen 0–1 (0–1)
Europa League, St. Jakob Park
Mål: 0–1 (39) Jiri Panos (Merchas Doski).
Varningar, Basel: Jonas Adjei Adjetey, Kevin Rueegg. Viktoria Plzen: Sampson Dweh, Amar Memic.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Basel: 1-0-4
Viktoria Plzen: 1-4-0
