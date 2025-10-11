Jitex BK tog klar seger mot Team TG
- Jitex BK vann med 2–0 mot Team TG
- Tindra Ivarsson Lidström matchvinnare för Jitex BK
- Fjärde förlusten i följd för Team TG
Jitex BK startade bra i matchen mot Team TG på bortaplan på lördagen. Och 1–0-ledningen i halvtid utökades i andra halvlek. Till slut blev det 2–0 i matchen i Elitettan.
Resultatet innebär att Team TG nu har fyra förluster i rad.
Team TG–Jitex BK – mål för mål
Tindra Ivarsson Lidström gjorde 1–0 till Jitex BK i 25:e minuten. Josefine Eklund ökade Jitex BK:s ledning med knappa kvarten kvar. 0–2-målet blev matchens sista.
Lördag 18 oktober möter Team TG Elfsborg borta 16.00 och Jitex BK möter Umeå borta 13.00.
Team TG–Jitex BK 0–2 (0–1)
Elitettan, Umeå Energi Arena
Mål: 0–1 (25) Tindra Ivarsson Lidström, 0–2 (76) Josefine Eklund.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Team TG: 1-0-4
Jitex BK: 1-3-1
Nästa match:
Team TG: IF Elfsborg, borta, 18 oktober
Jitex BK: Umeå IK FF, borta, 18 oktober
