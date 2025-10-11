Jitex BK tog klar seger mot Team TG

Jitex BK vann med 2–0 mot Team TG

Tindra Ivarsson Lidström matchvinnare för Jitex BK

Fjärde förlusten i följd för Team TG

Jitex BK startade bra i matchen mot Team TG på bortaplan på lördagen. Och 1–0-ledningen i halvtid utökades i andra halvlek. Till slut blev det 2–0 i matchen i Elitettan.

Resultatet innebär att Team TG nu har fyra förluster i rad.

Team TG–Jitex BK – mål för mål

Tindra Ivarsson Lidström gjorde 1–0 till Jitex BK i 25:e minuten. Josefine Eklund ökade Jitex BK:s ledning med knappa kvarten kvar. 0–2-målet blev matchens sista.

Lördag 18 oktober möter Team TG Elfsborg borta 16.00 och Jitex BK möter Umeå borta 13.00.

Team TG–Jitex BK 0–2 (0–1)

Elitettan, Umeå Energi Arena

Mål: 0–1 (25) Tindra Ivarsson Lidström, 0–2 (76) Josefine Eklund.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Team TG: 1-0-4

Jitex BK: 1-3-1

Nästa match:

Team TG: IF Elfsborg, borta, 18 oktober

Jitex BK: Umeå IK FF, borta, 18 oktober