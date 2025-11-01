Joao Pedro matchhjälte för Chelsea mot Tottenham

Chelsea vann med 1–0 mot Tottenham

Joao Pedro avgjorde för Chelsea

Chelseas femte seger

Chelsea vann med 1–0 (1–0) borta mot Tottenham i Premier League. Matchens enda mål stod Joao Pedro för i första halvleken.

Det här var fjärde gången den här säsongen som Chelsea höll nollan.

Tottenham–Chelsea – mål för mål

Tottenham har två vinster, en oavgjord och två förluster och 7–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Chelsea har tre vinster och två förluster och 8–6 i målskillnad. Det här var Chelseas andra uddamålsseger.

För tabellens utseende betyder det här att Tottenham ligger på fjärde plats medan Chelsea har femteplatsen. Chelsea var nia i tabellen för ett dagar sedan, men har fått ett lyft.

Nästa motstånd för Chelsea är Wolverhampton. Lagen möts lördag 8 november 21.00 på Stamford Bridge.

Tottenham–Chelsea 0–1 (0–1)

Premier League, Tottenham Hotspur Stadium

Mål: 0–1 (34) Joao Pedro (Moises Caicedo).

Varningar, Tottenham: Rodrigo Bentancur, Kevin Danso, Mohammed Kudus, Xavi Simons. Chelsea: Trevoh Chalobah, Enzo Fernandez.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Tottenham: 2-1-2

Chelsea: 3-0-2

Nästa match:

Chelsea: Wolverhampton Wanderers FC, hemma, 8 november