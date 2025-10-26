Joaquin Panichelli målskytt när Strasbourg förlorade

Seger för Lyon med 2–1 mot Strasbourg

Afonso Moreira matchvinnare för Lyon

Sjätte segern för Lyon

Bortalaget Strasbourg fick se sig besegrat av Lyon i söndagens match i Ligue 1 herr. 2–1 (1–1) slutade matchen.

Segermålet för Lyon stod Afonso Moreira för på stopptid.

Paris FC nästa för Lyon

Joaquin Panichelli gav Strasbourg ledningen i 25:e minuten.

Lyon kvitterade till 1–1 i 31:a minuten. I den 67:e minuten fick Strasbourg Ismael Doukoure utvisad och laget fick spela de sista 23 minuterna med en spelare mindre.

Det matchavgörande målet kom på stopptid när Afonso Moreira slog till och gjorde 2–1 för Lyon. Moreira fullbordade därmed Lyons vändning.

Lyon har tre segrar och två förluster och 7–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Strasbourg har två vinster, en oavgjord och två förluster och 13–9 i målskillnad. Förlusten var Strasbourgs tredje uddamålsförlust.

För tabellens utseende betyder det här att Lyon ligger på fjärde plats medan Strasbourg har sjundeplatsen. Strasbourg var tvåa i tabellen för nio dagar sedan, men har tappat sedan dess.

Lagen möts på nytt på Stade de la Meinau den 22 februari.

Nästa motstånd för Strasbourg är Auxerre. Lagen möts onsdag 29 oktober 21.05 på Stade de la Meinau.

Lyon–Strasbourg 2–1 (1–1)

Ligue 1 herr, Groupama Stadium

Mål: 0–1 (25) Joaquin Panichelli, 1–1 (31) Självmål, 2–1 (90) Afonso Moreira.

Varningar,

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Lyon: 3-0-2

Strasbourg: 2-1-2

Nästa match:

Strasbourg: Auxerre, hemma, 29 oktober