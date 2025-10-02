Joel Monteiro matchvinnare när Young Boys vann mot FCSB
- Seger för Young Boys med 2–0 mot FCSB
- Joel Monteiro gjorde två mål för Young Boys
- FCSB nu 24:e, Young Boys på 19:e plats
Två mål av Joel Monteiro blev avgörande när Young Boys vann på bortaplan mot FCSB i Europa League. Matchen slutade 2–0 (2–0).
Det här var första segern för Young Boys, efter förlust med 1–4 mot Panathinaikos i första matchen.
FCSB–Young Boys – mål för mål
Joel Monteiro slog till redan i elfte minuten och gav Young Boys ledningen.
I 36:e minuten ökade ledningen till Young Boys 0–2 när Joel Monteiro återigen fick träff. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade med seger för Young Boys med 2–0.
Nästa motstånd för Young Boys är Ludogorets. Lagen möts torsdag 23 oktober 21.00 på Stadion Wankdorf.
FCSB–Young Boys 0–2 (0–2)
Europa League
Mål: 0–1 (11) Joel Monteiro, 0–2 (36) Joel Monteiro.
Varningar, FCSB: Dennis Politic. Young Boys: Joel Monteiro, Jaouen Hadjam, Rayan Raveloson.
Nästa match:
Young Boys: PFC Ludogorets 1945 Razgrad, hemma, 23 oktober
