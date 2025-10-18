Johnston och Price matchvinnare hemma mot Preston North End

Seger för WBA med 2–1 mot Preston North End

Isaac Price avgjorde för WBA

Michael Smith ende målskytt för Preston North End

En resultatmässigt jämn match slutade till slut med seger för WBA som vann matchen hemma mot Preston North End i Championship på lördagen. 2–1 (1–0) slutade matchen.

WBA–Preston North End – mål för mål

Mikey Johnston gjorde 1–0 till WBA efter 40 minuter. Isaac Price slog till med en knapp halvtimme kvar att spela och ökade ledningen för WBA.

Michael Smith reducerade för Preston North End i 78:e minuten. Mer än så blev det dock inte för Preston North End.

Det här var WBA:s femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Preston North Ends andra uddamålsförlust.

Lagen spelar mot varandra igen den 18 april.

Nästa motstånd för WBA är Watford. Lagen möts onsdag 22 oktober 20.45. Preston North End tar sig an Birmingham hemma tisdag 21 oktober 20.45.

WBA–Preston North End 2–1 (1–0)

Championship

Mål: 1–0 (40) Mikey Johnston, 2–0 (63) Isaac Price, 2–1 (78) Michael Smith.

Varningar, WBA: Nat Phillips, Chris Mepham. Preston North End: Jordan Storey.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

WBA: 2-1-2

Preston North End: 2-2-1

Nästa match:

WBA: Watford FC, borta, 22 oktober

Preston North End: Birmingham City, hemma, 21 oktober