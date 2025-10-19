Jorge De Frutos i form när Rayo Vallecano vann mot Levante
- Rayo Vallecano vann med 3–0 mot Levante
- Jorge De Frutos gjorde två mål för Rayo Vallecano
- Andra raka segern för Rayo Vallecano
Bortalaget Rayo Vallecano vann mot Levante i La Liga. 0–3 (0–2) slutade söndagens match.
Jorge De Frutos tvåmålsskytt för Rayo Vallecano
Jorge De Frutos slog till redan i tolfte minuten och gav Rayo Vallecano ledningen.
Rayo Vallecano gjorde 0–2 i 25:e minuten när Jorge De Frutos återigen fick träff. Till slut kom också 0–3-målet genom Alvaro Garcia i 65:e minuten.
Lagen möts på nytt den 15 mars.
Nästa motstånd för Rayo Vallecano är Alaves. Lagen möts söndag 26 oktober 21.00.
Levante–Rayo Vallecano 0–3 (0–2)
La Liga, Ciutat de València
Mål: 0–1 (12) Jorge De Frutos, 0–2 (25) Jorge De Frutos, 0–3 (65) Alvaro Garcia.
Varningar, Rayo Vallecano: Isi Palazon.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Levante: 2-1-2
Rayo Vallecano: 2-1-2
Nästa match:
Rayo Vallecano: Alaves, hemma, 26 oktober
