Jorge De Frutos i form när Rayo Vallecano vann mot Levante

Rayo Vallecano vann med 3–0 mot Levante

Jorge De Frutos gjorde två mål för Rayo Vallecano

Andra raka segern för Rayo Vallecano

Bortalaget Rayo Vallecano vann mot Levante i La Liga. 0–3 (0–2) slutade söndagens match.

Jorge De Frutos tvåmålsskytt för Rayo Vallecano

Jorge De Frutos slog till redan i tolfte minuten och gav Rayo Vallecano ledningen.

Rayo Vallecano gjorde 0–2 i 25:e minuten när Jorge De Frutos återigen fick träff. Till slut kom också 0–3-målet genom Alvaro Garcia i 65:e minuten.

Lagen möts på nytt den 15 mars.

Nästa motstånd för Rayo Vallecano är Alaves. Lagen möts söndag 26 oktober 21.00.

Levante–Rayo Vallecano 0–3 (0–2)

La Liga, Ciutat de València

Mål: 0–1 (12) Jorge De Frutos, 0–2 (25) Jorge De Frutos, 0–3 (65) Alvaro Garcia.

Varningar, Rayo Vallecano: Isi Palazon.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Levante: 2-1-2

Rayo Vallecano: 2-1-2

Nästa match:

Rayo Vallecano: Alaves, hemma, 26 oktober