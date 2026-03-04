Jorge De Frutos matchvinnare när Rayo Vallecano slog Real Oviedo

Rayo Vallecano segrade – 3–0 mot Real Oviedo

Rayo Vallecanos Jorge De Frutos tvåmålsskytt

Real Oviedos andra raka förlust

Hemmalaget Rayo Vallecano tog hem de tre poängen efter seger mot Real Oviedo i La Liga. 3–0 (1–0) slutade matchen på onsdagen.

Rayo Vallecano höll nu nollan för åttonde gången den här säsongen.

Rayo Vallecanos Jorge De Frutos tvåmålsskytt

Jorge De Frutos gjorde 1–0 till Rayo Vallecano i slutminuterna av första halvlek.

Direkt efter pausen ökade Jorge De Frutos Rayo Vallecanos ledning på straff. Till slut kom också 3–0 genom Alvaro Garcia i 62:a minuten.

Det här betyder att Rayo Vallecano ligger på 13:e plats i tabellen och Real Oviedo är på 20:e och sista plats. Så sent som den 14 februari låg Rayo Vallecano på 18:e plats i tabellen.

Nästa motstånd för Rayo Vallecano är Sevilla. Lagen möts söndag 8 mars 18.30 på Estadio R. Sanchez Pizjuan.

Rayo Vallecano–Real Oviedo 3–0 (1–0)

La Liga, Campo de Futbol de Vallecas

Mål: 1–0 (44) Jorge De Frutos, 2–0 (50) Jorge De Frutos, 3–0 (62) Alvaro Garcia.

Varningar, Real Oviedo: Kwasi Sibo, Alberto Reina.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Rayo Vallecano: 2-2-1

Real Oviedo: 1-1-3

Nästa match:

Rayo Vallecano: Sevilla, borta, 8 mars 18.30