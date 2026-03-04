Jorge De Frutos matchvinnare när Rayo Vallecano slog Real Oviedo
- Rayo Vallecano segrade – 3–0 mot Real Oviedo
- Rayo Vallecanos Jorge De Frutos tvåmålsskytt
- Real Oviedos andra raka förlust
Hemmalaget Rayo Vallecano tog hem de tre poängen efter seger mot Real Oviedo i La Liga. 3–0 (1–0) slutade matchen på onsdagen.
Rayo Vallecano höll nu nollan för åttonde gången den här säsongen.
Jorge De Frutos gjorde 1–0 till Rayo Vallecano i slutminuterna av första halvlek.
Direkt efter pausen ökade Jorge De Frutos Rayo Vallecanos ledning på straff. Till slut kom också 3–0 genom Alvaro Garcia i 62:a minuten.
Det här betyder att Rayo Vallecano ligger på 13:e plats i tabellen och Real Oviedo är på 20:e och sista plats. Så sent som den 14 februari låg Rayo Vallecano på 18:e plats i tabellen.
Nästa motstånd för Rayo Vallecano är Sevilla. Lagen möts söndag 8 mars 18.30 på Estadio R. Sanchez Pizjuan.
Rayo Vallecano–Real Oviedo 3–0 (1–0)
La Liga, Campo de Futbol de Vallecas
Mål: 1–0 (44) Jorge De Frutos, 2–0 (50) Jorge De Frutos, 3–0 (62) Alvaro Garcia.
Varningar, Real Oviedo: Kwasi Sibo, Alberto Reina.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Rayo Vallecano: 2-2-1
Real Oviedo: 1-1-3
Nästa match:
Rayo Vallecano: Sevilla, borta, 8 mars 18.30
