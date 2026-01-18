Jose Gaya gjorde avgörande målet för Valencia mot Getafe

Valencia vann med 1–0 mot Getafe

Jose Gaya avgjorde för Valencia

Andra raka förlusten för Getafe

Valencia vann med 1–0 på bortaplan mot Getafe i La Liga. Jose Gaya gjorde matchens enda mål i andra halvleken.

Det här var femte gången den här säsongen som Valencia höll nollan.

Espanyol nästa för Valencia

Getafe har en oavgjord och fyra förluster och 2–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Valencia har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 5–8 i målskillnad.

Lagens första möte för säsongen vann Valencia med 3–0.

I nästa match möter Getafe Girona borta på måndag 26 januari 21.00. Valencia möter Espanyol lördag 24 januari 16.15 hemma.

Getafe–Valencia 0–1 (0–0)

La Liga, Coliseum

Mål: 0–1 (84) Jose Gaya (Filip Ugrinic).

Varningar, Getafe: Domingos Duarte, Adrian Liso.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Getafe: 0-1-4

Valencia: 1-2-2

Nästa match:

Getafe: Girona, borta, 26 januari 21.00

Valencia: Espanyol Barcelona, hemma, 24 januari 16.15