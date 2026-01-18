Jose Gaya gjorde avgörande målet för Valencia mot Getafe
- Valencia vann med 1–0 mot Getafe
- Jose Gaya avgjorde för Valencia
- Andra raka förlusten för Getafe
Valencia vann med 1–0 på bortaplan mot Getafe i La Liga. Jose Gaya gjorde matchens enda mål i andra halvleken.
Det här var femte gången den här säsongen som Valencia höll nollan.
Espanyol nästa för Valencia
Getafe har en oavgjord och fyra förluster och 2–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Valencia har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 5–8 i målskillnad.
Lagens första möte för säsongen vann Valencia med 3–0.
I nästa match möter Getafe Girona borta på måndag 26 januari 21.00. Valencia möter Espanyol lördag 24 januari 16.15 hemma.
Getafe–Valencia 0–1 (0–0)
La Liga, Coliseum
Mål: 0–1 (84) Jose Gaya (Filip Ugrinic).
Varningar, Getafe: Domingos Duarte, Adrian Liso.
Utvisningar, .
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Getafe: 0-1-4
Valencia: 1-2-2
Nästa match:
Getafe: Girona, borta, 26 januari 21.00
Valencia: Espanyol Barcelona, hemma, 24 januari 16.15
