Josefin Korkis tvåmålsskytt när Skultorp vann mot Hertzöga

Det blev Skultorp som vann matchen borta mot Hertzöga i division 1 mellersta dam på lördagen. 1–3 (1–2) slutade matchen.

– Svårspelad match där vädret ställer till det får båda lagen. Vi kommer inte upp i den nivå som krävs idag och det resulterar i att vi ger Skulltorp chanser, kommenterade Hertzögas tränare Mikael Lönn.

Skultorps tränare Thomas Sjökvist om matchen:

– En riktigt skön seger som verkligen värmde i det allt annat än fina vädret. Regn och mycket vind gjorde det kallt och svårspelat. Tycker att det var en helt rättvis seger där flera av våra mål kom efter fina anfall där flera spelare var involverade. Väldigt sköna tre poäng.

I och med detta har Hertzöga sex förluster i rad.

Josefin Korkis gjorde två mål, och Tinna Örtemark ett mål för Skultorp, enda målskytt för Hertzöga blev Rebecca Johnsson.

Hertzöga har fem förluster och 3–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Skultorp har tre vinster och två förluster och 10–6 i målskillnad.

Med två omgångar kvar är Hertzöga på tionde plats i tabellen medan Skultorp är på åttonde plats.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 11 oktober. Då möter Hertzöga Västerås SK på Hitachi Energy Arena 14.00. Skultorp tar sig an Boo hemma 13.00.