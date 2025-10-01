Josh Maja avgjorde när WBA sänkte Norwich City

WBA vann med 1–0 mot Norwich City

Josh Maja avgjorde för WBA

WBA:s fjärde seger för säsongen

Målet i första halvleken blev matchens enda. WBA vann med 1–0 (1–0) borta mot Norwich City i Championship.

Millwall nästa för WBA

Norwich City har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 6–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan WBA har två vinster, en oavgjord och två förluster och 4–4 i målskillnad. Det här var Norwich Citys fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även WBA:s fjärde uddamålsseger.

För Norwich City gör resultatet att laget nu ligger på 19:e plats i tabellen medan WBA är på fjärde plats. Ett fint lyft för WBA som låg på nionde plats så sent som den 30 september.

Den 20 januari spelar lagen mot varandra på nytt.

I nästa match möter Norwich City Ipswich borta på söndag 5 oktober 13.00. WBA möter Millwall lördag 4 oktober 16.00 borta.

Norwich City–WBA 0–1 (0–1)

Championship

Mål: 0–1 (20) Josh Maja.

Varningar, Norwich City: Ante Crnac. WBA: Alex Mowatt, Isaac Price, George Campbell, Chris Mepham.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Norwich City: 1-2-2

WBA: 2-1-2

Nästa match:

Norwich City: Ipswich Town FC, borta, 5 oktober

WBA: Millwall FC, borta, 4 oktober