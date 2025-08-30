Josh Sargent tvåmålsskytt när Norwich City vann

Norwich City-seger med 2–0 mot Blackburn

Norwich Citys Josh Sargent tvåmålsskytt

Blackburn nu 19:e, Norwich City på elfte plats

Norwich City vann borta mot Blackburn i Championship med 2–0 (1–0). Josh Sargent gjorde båda målen för Norwich City.

Coventry nästa för Norwich City

I den 44:e minuten blev Blackburns Sean Mcloughlin utvisad.

Gästande Norwich City tog ledningen på tilläggstid i första halvleken, genom Josh Sargent på straff. 0–2-målet kom på stopptid, när Josh Sargent på nytt slog till och gjorde mål. Det fastställde slutresultatet till 0–2. Målet var Josh Sargents femte i Championship.

För tabellens utseende betyder det här att Blackburn ligger på 19:e plats medan Norwich City har elfteplatsen.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 7 februari.

Blackburn möter Watford i nästa match borta lördag 13 september 16.00. Norwich City möter samma dag Coventry borta.

Blackburn–Norwich City 0–2 (0–1)

Championship

Mål: 0–1 (45) Josh Sargent, 0–2 (90) Josh Sargent.

Varningar, Blackburn: Sondre Tronstad, Todd Cantwell.

Utvisningar, Blackburn: Sean Mcloughlin.

Nästa match:

Blackburn: Watford FC, borta, 13 september

Norwich City: Coventry City FC, borta, 13 september