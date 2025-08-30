Josh Sargent tvåmålsskytt när Norwich City vann
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Norwich City-seger med 2–0 mot Blackburn
- Norwich Citys Josh Sargent tvåmålsskytt
- Blackburn nu 19:e, Norwich City på elfte plats
Norwich City vann borta mot Blackburn i Championship med 2–0 (1–0). Josh Sargent gjorde båda målen för Norwich City.
Coventry nästa för Norwich City
I den 44:e minuten blev Blackburns Sean Mcloughlin utvisad.
Gästande Norwich City tog ledningen på tilläggstid i första halvleken, genom Josh Sargent på straff. 0–2-målet kom på stopptid, när Josh Sargent på nytt slog till och gjorde mål. Det fastställde slutresultatet till 0–2. Målet var Josh Sargents femte i Championship.
För tabellens utseende betyder det här att Blackburn ligger på 19:e plats medan Norwich City har elfteplatsen.
Lagen ställs mot varandra på nytt den 7 februari.
Blackburn möter Watford i nästa match borta lördag 13 september 16.00. Norwich City möter samma dag Coventry borta.
Blackburn–Norwich City 0–2 (0–1)
Championship
Mål: 0–1 (45) Josh Sargent, 0–2 (90) Josh Sargent.
Varningar, Blackburn: Sondre Tronstad, Todd Cantwell.
Utvisningar, Blackburn: Sean Mcloughlin.
Nästa match:
Blackburn: Watford FC, borta, 13 september
Norwich City: Coventry City FC, borta, 13 september
Den här artikeln handlar om: