Jovane Cabral matchhjälte för Estrela hemma mot Santa Clara

Seger för Estrela med 1–0 mot Santa Clara

Jovane Cabral avgjorde för Estrela

Fjärde raka nederlaget för Santa Clara

Matchens enda mål kom i andra halvleken genom Jovane Cabral när Estrela vann på hemmaplan mot Santa Clara med 1–0 (0–0) på lördagen i Primeira Liga herr.

Estrela höll nu nollan för femte gången den här säsongen.

I och med detta har Santa Clara fyra förluster i rad.

Guimaraes nästa för Estrela

Estrela har en seger, två oavgjorda och två förluster och 5–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Santa Clara har en oavgjord och fyra förluster och 5–10 i målskillnad.

I nästa omgång har Estrela Guimaraes borta på Estadio D. Afonso Henriques, lördag 14 februari 19.00. Santa Clara spelar hemma mot Benfica fredag 13 februari 19.30.

Estrela–Santa Clara 1–0 (0–0)

Primeira Liga herr, Estadio Jose Gomes

Mål: 1–0 (59) Jovane Cabral (Jefferson Encada).

Varningar, Estrela: Ianis Stoica, Renan Ribeiro, Otavio Fernandes, Eddy Doue. Santa Clara: Gabriel Silva.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Estrela: 1-2-2

Santa Clara: 0-1-4

Nästa match:

Estrela: Vitoria Guimaraes, borta, 14 februari 19.00

Santa Clara: SL Benfica, hemma, 13 februari 19.30