Juan Cabal bakom Juventus kryss mot Atalanta

Juventus och Atalanta kryssade

Juan Cabal kvitterade i 78:e minuten

Milan nästa motstånd för Juventus

Atalanta gjorde 1–0 i första halvlek genom Kamaldeen Sulemana borta mot Juventus i Serie A. I andra halvlek kvitterade Juventus genom Juan Cabal i 78:e minuten. Inget av lagen lyckades göra fler mål, och matchen slutade 1–1.

Juventus–Atalanta – mål för mål

Atalanta tog ledningen på tilläggstid i första halvleken, genom Kamaldeen Sulemana. Juan Cabal kvitterade för Juventus i 78:e minuten. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Det här var Juventus andra oavgjorda match den här säsongen.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Atalanta med 4–0.

Den 12 april spelar lagen mot varandra på nytt.

I nästa omgång har Juventus Milan hemma, söndag 5 oktober 20.45. Atalanta spelar hemma mot Como lördag 4 oktober 20.45.

Juventus–Atalanta 1–1 (0–1)

Serie A

Mål: 0–1 (45) Kamaldeen Sulemana, 1–1 (78) Juan Cabal.

Varningar, Atalanta: Davide Zappacosta, Marten De Roon.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Juventus: 3-2-0

Atalanta: 2-3-0

Nästa match:

Juventus: Milan, hemma, 5 oktober

Atalanta: Como 1907, hemma, 4 oktober