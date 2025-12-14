Juan Cabal gjorde avgörande målet för Juventus mot Bologna

Juventus segrade – 1–0 mot Bologna

Juan Cabal avgjorde för Juventus

Juventus sjunde seger

Juventus vann med 1–0 på bortaplan mot Bologna i Serie A. Matchens enda mål stod Juan Cabal för i andra halvleken.

Det här var femte gången den här säsongen som Juventus höll nollan.

Bologna–Juventus – mål för mål

Bologna har två vinster, en oavgjord och två förluster och 7–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Juventus har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 5–4 i målskillnad.

För tabellens utseende betyder det här att Bologna ligger på sjätte plats medan Juventus har femteplatsen.

Lagen spelar mot varandra igen den 19 april.

Söndag 28 december 18.00 spelar Bologna hemma mot Sassuolo. Juventus möter Roma hemma lördag 20 december 20.45.

Bologna–Juventus 0–1 (0–0)

Serie A

Mål: 0–1 (64) Juan Cabal.

Varningar, Bologna: Lorenzo De Silvestri, Juan Miranda, Sulemana. Juventus: Teun Koopmeiners.

Utvisningar, Bologna: Torbjorn Heggem.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bologna: 2-1-2

Juventus: 2-2-1

Nästa match:

Bologna: Sassuolo, hemma, 28 december 18.00

Juventus: Roma, hemma, 20 december 20.45