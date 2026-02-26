Jubel för Nottingham Forest efter seger sammanlagt mot Fenerbahce

Nottingham Forest vann med 4–2 totalt

Avgörande målet kom i 68:e minuten.

Kerem Akturkoglu med två mål för Fenerbahce

Nottingham Forest segrade mot Fenerbahce, det stod klart efter andra matchen, hemma i 16-delsfinal i Europa League. Matchen slutade 1–2 till Fenerbahce, vilket betyder att Nottingham Forest står som segrare med totala resultatet 4–2.

Nottingham Forest–Fenerbahce – mål för mål

Kerem Akturkoglu gav Fenerbahce ledningen i 22:a minuten.

Direkt efter pausen ökade Kerem Akturkoglu Fenerbahces ledning på straff. I 68:e minuten slog Callum Hudson-Odoi till framspelad av Ola Aina och reducerade åt Nottingham Forest. Fler mål än så blev det inte för Nottingham Forest.

Nottingham Forest–Fenerbahce 1–2 (0–1), 4–2 totalt

16-delsfinal i Europa League, City Ground

Mål: 0–1 (22) Kerem Akturkoglu, 0–2 (48) Kerem Akturkoglu, 1–2 (68) Callum Hudson-Odoi (Ola Aina).

Varningar, Nottingham Forest: Lorenzo Lucca.