Jubel för Nottingham Forest efter seger sammanlagt mot Fenerbahce
- Nottingham Forest vann med 4–2 totalt
- Avgörande målet kom i 68:e minuten.
- Kerem Akturkoglu med två mål för Fenerbahce
Nottingham Forest segrade mot Fenerbahce, det stod klart efter andra matchen, hemma i 16-delsfinal i Europa League. Matchen slutade 1–2 till Fenerbahce, vilket betyder att Nottingham Forest står som segrare med totala resultatet 4–2.
Nottingham Forest–Fenerbahce – mål för mål
Kerem Akturkoglu gav Fenerbahce ledningen i 22:a minuten.
Direkt efter pausen ökade Kerem Akturkoglu Fenerbahces ledning på straff. I 68:e minuten slog Callum Hudson-Odoi till framspelad av Ola Aina och reducerade åt Nottingham Forest. Fler mål än så blev det inte för Nottingham Forest.
Nottingham Forest–Fenerbahce 1–2 (0–1), 4–2 totalt
16-delsfinal i Europa League, City Ground
Mål: 0–1 (22) Kerem Akturkoglu, 0–2 (48) Kerem Akturkoglu, 1–2 (68) Callum Hudson-Odoi (Ola Aina).
Varningar, Nottingham Forest: Lorenzo Lucca.
