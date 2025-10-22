Jude Bellingham avgjorde när Real Madrid sänkte Juventus

Real Madrid-seger med 1–0 mot Juventus

Jude Bellingham matchvinnare för Real Madrid

Tredje raka segern för Real Madrid

Målet i andra halvleken blev matchens enda. Real Madrid vann med 1–0 (0–0) hemma mot Juventus i Champions League.

Liverpool nästa för Real Madrid

Det här var Real Madrids andra uddamålsseger den här säsongen.

När lagen senast möttes blev det seger för Real Madrid med 1–0.

Tisdag 4 november 21.00 möter Real Madrid Liverpool borta på Anfield medan Juventus spelar hemma mot Sporting Lissabon.

Real Madrid–Juventus 1–0 (0–0)

Champions League, Santiago Bernabeu

Mål: 1–0 (57) Jude Bellingham.

Varningar, Real Madrid: Brahim Diaz.

Nästa match:

Real Madrid: Liverpool, borta, 4 november

Juventus: Sporting Lissabon, hemma, 4 november