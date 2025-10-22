Jude Bellingham avgjorde när Real Madrid sänkte Juventus
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Real Madrid-seger med 1–0 mot Juventus
- Jude Bellingham matchvinnare för Real Madrid
- Tredje raka segern för Real Madrid
Målet i andra halvleken blev matchens enda. Real Madrid vann med 1–0 (0–0) hemma mot Juventus i Champions League.
Liverpool nästa för Real Madrid
Det här var Real Madrids andra uddamålsseger den här säsongen.
När lagen senast möttes blev det seger för Real Madrid med 1–0.
Tisdag 4 november 21.00 möter Real Madrid Liverpool borta på Anfield medan Juventus spelar hemma mot Sporting Lissabon.
Real Madrid–Juventus 1–0 (0–0)
Champions League, Santiago Bernabeu
Mål: 1–0 (57) Jude Bellingham.
Varningar, Real Madrid: Brahim Diaz.
Nästa match:
Real Madrid: Liverpool, borta, 4 november
Juventus: Sporting Lissabon, hemma, 4 november
Den här artikeln handlar om: