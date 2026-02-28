Julian Alvarez avgjorde när Atletico Madrid sänkte Real Oviedo
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Seger nummer 15 för Atletico Madrid
- Real Oviedo nu 20:e, Atletico Madrid på tredje plats
- Atletico Madrid höll tätt bakåt
Målet i andra halvleken blev matchens enda. Atletico Madrid vann med 1–0 (0–0) borta mot Real Oviedo i La Liga.
Det här var Atletico Madrids elfte nolla den här säsongen.
Julian Alvarez gjorde avgörande målet
Real Oviedo har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 5–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Atletico Madrid har två vinster, en oavgjord och två förluster och 5–6 i målskillnad.
Det här betyder att Atletico Madrid ligger på tredje plats i tabellen och Real Oviedo är på 20:e och sista plats.
När lagen möttes senast vann Atletico Madrid med 2–0.
Nästa motstånd för Atletico Madrid är Real Sociedad. Lagen möts lördag 7 mars 18.30 på Riyadh Air Metropolitano.
Real Oviedo–Atletico Madrid 0–1 (0–0)
La Liga, Nuevo Carlos Tartiere
Mål: 0–1 (90) Julian Alvarez.
Varningar, Real Oviedo: Nacho Vidal, Javi Lopez. Atletico Madrid: Nahuel Molina, Robin Le Normand.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Real Oviedo: 1-1-3
Atletico Madrid: 2-1-2
Nästa match:
Atletico Madrid: Real Sociedad, hemma, 7 mars 18.30
Den här artikeln handlar om: