Julian Alvarez avgjorde när Atletico Madrid sänkte Real Oviedo

Seger nummer 15 för Atletico Madrid

Real Oviedo nu 20:e, Atletico Madrid på tredje plats

Atletico Madrid höll tätt bakåt

Målet i andra halvleken blev matchens enda. Atletico Madrid vann med 1–0 (0–0) borta mot Real Oviedo i La Liga.

Det här var Atletico Madrids elfte nolla den här säsongen.

Julian Alvarez gjorde avgörande målet

Real Oviedo har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 5–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Atletico Madrid har två vinster, en oavgjord och två förluster och 5–6 i målskillnad.

Det här betyder att Atletico Madrid ligger på tredje plats i tabellen och Real Oviedo är på 20:e och sista plats.

När lagen möttes senast vann Atletico Madrid med 2–0.

Nästa motstånd för Atletico Madrid är Real Sociedad. Lagen möts lördag 7 mars 18.30 på Riyadh Air Metropolitano.

Real Oviedo–Atletico Madrid 0–1 (0–0)

La Liga, Nuevo Carlos Tartiere

Mål: 0–1 (90) Julian Alvarez.

Varningar, Real Oviedo: Nacho Vidal, Javi Lopez. Atletico Madrid: Nahuel Molina, Robin Le Normand.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Real Oviedo: 1-1-3

Atletico Madrid: 2-1-2

Nästa match:

Atletico Madrid: Real Sociedad, hemma, 7 mars 18.30