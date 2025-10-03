Justin Kluivert stor matchhjälte när Bournemouth slog Fulham

Bournemouth vann med 3–1 mot Fulham

Antoine Semenyo med två mål för Bournemouth

Justin Kluivert avgjorde för Bournemouth

Justin Kluivert gjorde 2–1 i 84:e minuten – och Antoine Semenyo gjorde 3–1 på tilläggstid. Bournemouth tog till slut hem segern mot Fulham hemma på Vitality Stadium på fredagen i Premier League.

Resultatet innebär sjätte matchen i rad utan förlust för Bournemouth.

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 70:e minuten innan Ryan Sessegnon gav Fulham ledningen.

Antoine Semenyo kvitterade för Bournemouth med knappa kvarten kvar.

Först med sex minuter kvar att spela tog Bournemouth ledningen genom Justin Kluivert.

Laget ökade ledningen till 3–1 bara sex minuter senare på nytt genom Antoine Semenyo. Därmed hade Bournemouth vänt matchen. Målet var Antoine Semenyos femte i Premier League.

Bournemouth ligger på andra plats i tabellen efter matchen medan Fulham är på elfte plats.

Lördag 18 oktober möter Bournemouth Crystal Palace borta 16.00 och Fulham möter Arsenal hemma 18.30.

Bournemouth–Fulham 3–1 (0–0)

Premier League, Vitality Stadium

Mål: 0–1 (70) Ryan Sessegnon, 1–1 (78) Antoine Semenyo, 2–1 (84) Justin Kluivert, 3–1 (90) Antoine Semenyo.

Varningar, Fulham: Issa Diop.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bournemouth: 3-2-0

Fulham: 2-0-3

Nästa match:

Bournemouth: Crystal Palace FC, borta, 18 oktober

Fulham: Arsenal FC, hemma, 18 oktober