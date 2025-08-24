Juventus-seger med 2–0 mot Parma

Jonathan David avgjorde för Juventus

Juventus nu andra, Parma på 19:e plats

Första halvlek blev mållös, men i andra halvlek var det hemmalaget Juventus som avgjorde matchen mot Parma. Söndagens match i Serie A slutade 2–0.

Genoa nästa för Juventus

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 59:e minuten innan Jonathan David framspelad av Kenan Yildiz gav Juventus ledningen.

I den 83:e minuten blev Juventus Andrea Cambiaso utvisad, och laget fick spela de sista sju minuterna med en spelare mindre.

Och med sex minuter kvar att spela ökade Juventus ledningen genom Dusan Vlahovic på pass av Nico Gonzalez. 2–0-målet blev matchens sista.

Det här betyder att Juventus nu ligger på andra plats i tabellen, och Parma är på 19:e plats.

Den 1 februari tar lagen sig an varandra igen.

Söndag 31 augusti 18.30 spelar Juventus borta mot Genoa. Parma möter Atalanta hemma lördag 30 augusti 18.30.

Juventus–Parma 2–0 (0–0)

Serie A

Mål: 1–0 (59) Jonathan David (Kenan Yildiz), 2–0 (84) Dusan Vlahovic (Nico Gonzalez).

Varningar, Juventus: Federico Gatti. Parma: Zion Suzuki, Oliver Sorensen.

Utvisningar, Juventus: Andrea Cambiaso.

Nästa match:

Juventus: Genoa, borta, 31 augusti

Parma: Atalanta, hemma, 30 augusti