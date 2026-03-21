Juventus i ledning i halvtid – men tappade segern mot Sassuolo
Juventus ledde med 1–0 i paus i mötet i Serie A hemma med Sassuolo på lördagen. Men Sassuolo reste sig i andra halvlek och fixade oavgjort, 1–1.
Juventus–Sassuolo – mål för mål
Juventus gjorde första målet när Kenan Yildiz gjorde målet redan i 14:e minuten.
Direkt efter pausen gjorde Andrea Pinamonti mål framspelad av Domenico Berardi och kvitterade för Sassuolo. 1–1-målet blev matchens sista.
Sassuolo ligger på tionde plats i tabellen efter matchen medan Juventus är på femte plats.
Lagens första möte för säsongen vann Juventus med 3–0.
Nästa motstånd för Juventus är Genoa. Lagen möts måndag 6 april 18.00 på Allianz Stadium.
Juventus–Sassuolo 1–1 (1–0)
Serie A, Allianz Stadium
Mål: 1–0 (14) Kenan Yildiz, 1–1 (52) Andrea Pinamonti (Domenico Berardi).
Varningar, Juventus: Gleison Bremer. Sassuolo: Luca Lipani, Ulisses Garcia.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Juventus: 2-2-1
Sassuolo: 2-1-2
Nästa match:
Juventus: Genoa, hemma, 6 april 18.00
